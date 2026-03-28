Россияне все чаще выбирают для отдыха малые курорты

Российские туристы все чаще пересматривают свои предпочтения в пользу внутреннего туризма. Вместо привычных популярных направлений они выбирают места, где отдых обходится дешевле, чем жизнь в собственном городе, пишет интернет-портал ncrim.ru. Особый интерес вызывают небольшие курорты у моря, горные районы и природные зоны.

Главное преимущество таких локаций — доступная цена. Аренда жилья в малых курортных городах зачастую оказывается дешевле месячной квартиры в мегаполисе. Ниже и цены на питание, и на сопутствующие услуги. При этом туристы получают спокойный отдых без переполненных пляжей и суеты.

Эксперты связывают этот тренд с несколькими факторами. Во-первых, стоимость жизни в крупных городах продолжает расти, и жители мегаполисов все чаще задумываются о рациональных тратах. Во-вторых, в регионах активно развивается туристическая инфраструктура, появляются новые гостиницы, кафе и базы отдыха.

Прогнозы специалистов свидетельствуют о том, что интерес к бюджетным поездкам внутри страны будет только увеличиваться. Туристы внимательнее относятся к своим расходам и ищут варианты, где можно полноценно отдохнуть, не переплачивая. Малые курорты и природные территории становятся достойной альтернативой традиционным направлениям.

