Россияне готовы пить таблетки для похудения без рецепта, несмотря на риски

Почти 60% россиян недовольны своим весом и считают его избыточным. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.

При этом уровень удовлетворенности сильно зависит от возраста: среди молодежи своим весом довольны около 50%, а среди старшего поколения — лишь 16-18%.

Любопытно, что Новый год как символический старт для изменений работает только для 5,2% людей с лишним весом.

Основными мотивами для похудения респонденты назвали медицинские показатели (65,5%), желание нравиться своему партнеру (31%) и стремление чувствовать себя легче и энергичнее (17,3%).

Несмотря на понимание, что «волшебной таблетки» не существует, многие готовы идти на риск. 13% опрошенных признались, что используют лекарственные препараты для снижения веса без назначения врача, и только 1% делает это под медицинским контролем.

При этом каждый четвертый из принимающих таблетки осведомлен о возможных побочных эффектах, но все равно продолжает их использование.

Специалисты предупреждают об опасностях такого самолечения. Большинство подобных препаратов лишь временно снижают чувство голода, и после их отмены вес, как правило, возвращается, часто с дополнительными килограммами. Кроме того, бесконтрольный прием может нанести серьезный вред здоровью.

Самыми популярными и безопасными методами борьбы с лишним весом россияне считают изменение системы питания (35%) и регулярные физические тренировки (27%). Гораздо меньшее доверие вызывают биологически активные добавки (9%), интервальное голодание (5%), жесткие краткосрочные диеты (0,3%) и хирургические методы (менее 1%).

Психологи также отмечают распространенные проблемы: 13% людей переедают на фоне стресса, 15% испытывают чувство вины после срыва, а 8% постоянно думают о еде и весе, что ухудшает качество жизни.

Эксперты сходятся во мнении: начинать изменения нужно заранее, выбирая качественные и постепенные методы, а не экстремальные краткосрочные решения.

