«Толстый, больной и слабый — кандидат на пневмонию»: доктор Мясников жестко высказался об образе жизни россиян

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» обратился к россиянам с жесткой, но важной темой о связи образа жизни и здоровья.

Выпуск был посвящен защите от вирусной пневмонии, и Мясников дал четкие определения, кто находится в группе наибольшего риска.

По его словам, у людей с избыточным весом, которые при этом не ведут здоровый образ жизни, существенно выше вероятность развития серьезных заболеваний, в том числе и тяжелых форм вирусной пневмонии.

Те, кто, напротив, не имеет лишних килограммов, регулярно занимается спортом и следит за питанием, обладают более крепким иммунитетом и лучше защищены.

Мясников прямо спросил у зрителей, задав им ряд неудобных, но честных вопросов: когда они последний раз обливались холодной водой для закалки, какой у них индекс массы тела, в каком состоянии находится живот и когда они в последний раз поднимались по лестнице пешком, а не на лифте.

Он резюмировал, что «толстый, больной и слабый человек» — это и есть главный кандидат на тяжелую болезнь.

Ранее врач Александр Мясников предостерег людей от игнорирования частого онемения в руках.