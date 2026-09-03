Россияне массово рванули на Хайнань: турпоток вырос на 69%, а каждый третий иностранец на острове — из России
Управление по туризму Хайнаня сообщило о 446 тыс. туристов из РФ за 7 месяцев
С начала 2026 года поток российских туристов на китайский остров Хайнань вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь–июль на острове побывали 446 тыс. граждан России.
Они составили 38,7% от всех иностранных туристов, посетивших Хайнань за семь месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по туризму, культуре, спорту и телевещанию провинции.