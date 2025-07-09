Россияне массово столкнулись со сбоями в работе Telegram

Вечером у российских пользователей Telegram начались массовые проблемы с работой мессенджера. Как показывают данные сервиса Downdetector, первые жалобы появились около 40 минут назад.

Пик неполадок пришелся на последние 20 минут, когда приложение и другие версии Telegram используются активнее всего. Особенно часто на сбои жалуются жители Сибири и Дальнего Востока — Красноярска, Новосибирска, Магаданской области.

Пользователи сообщают о типичных проявлениях сбоя: сообщения не отправляются, контент не загружается, интерфейс подвисает. Это уже второй подобный инцидент за последние дни — аналогичные проблемы наблюдались 7 июля.