Пользователи жалуются на массовый сбой в работе мессенджеров при открытии с телефонов

Пользователи Telegram рассказали, что в связи с массовым сбоем в работе мессенджера они испытывают сложности с доставкой сообщений и загрузкой приложений. Жалобы оставляют на сайте Downdetector. Аналогичные отзывы приходят от пользователей WhatsApp.

По информации издания, на протяжении 24 часов жалобы на работу мессенджера Telegram не прекращались. В ночное время количество жалоб снизилось. Пик зафиксирован в период с 11 до 12 часов дня понедельника, 7 июля. 52% пользователей, которые оставили жалобу, столкнулись с проблемами при открытии приложений, 27% — при подключении к серверам и 21% — при входе в мессенджер.

Большинство жалоб поступает от пользователей мессенджера, проживающих в Москве, сообщил телеграм-канал ЕЖ. Недовольны работой также пользователи WhatsApp, сообщил телеграм-канал Readovka. Проблема актуальна в первую очередь у пользователей, которые заходят в мессенджеры через смартфоны. Официальной информации о причинах на данный момент нет. Кроме Москвы, много сообщений приходит от жителей Челябинской и Московской областей, также из Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что массовый сбой зафиксирован в работе мессенджера в Москве и Подмосковье.