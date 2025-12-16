Россияне начали больше курить

После нескольких лет снижения потребление табака в России вновь демонстрирует рост, пишет РБК, ссылаясь на данные исследования системы маркировки «Честный знак».

Отмечается, что объем продаж сигарет в стране увеличился на 5% в штучном выражении. При этом в денежном эквиваленте рост оказался еще более существенным и составил 14%, что может говорить как об увеличении объемов, так и о росте средних цен на табачную продукцию.

География курения в стране крайне неравномерна. Антилидером по потреблению сигарет стала Магаданская область.

В то же время Ингушетия сохранила статус самого некурящего региона России. Однако и здесь фиксируются тревожные сигналы: за год потребление сигарет в республике выросло на 54%, а в соседней Чечне и вовсе на 83%, что является рекордным показателем.

В пятерку наименее курящих субъектов, помимо Ингушетии, также вошли Чеченская Республика, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Ранее в лидерах по потреблению также фигурировали Забайкальский край и Амурская область.

Официальная статистика Минздрава России, актуальная на март 2025 года, в целом подтверждает эти тенденции. Согласно ведомству, курильщиками являются 18,5% взрослого населения страны, или примерно каждый пятый россиянин.

Ранее онколог Евгений Синев рассказал, что 90% случаев рака легких связаны с курением.