Россияне начали массово отказываться от покупок елок: теперь новогоднее настроение можно «арендовать»

В преддверии новогодних праздников в России наблюдается рост популярности услуги аренды живых елей и праздничного декора. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги» сообщили «Известия».

Согласно актуальным данным, в период с 1 по 19 ноября 2025 года количество запросов на прокат новогодних деревьев увеличилось в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интерес к аренде праздничного декорирования вырос в 3,4 раза, что свидетельствует о формировании устойчивой потребительской тенденции.

Рост спроса закономерно стимулировал увеличение предложения на рынке, отмечают экономисты. Количество доступных вариантов аренды елок и сопутствующих украшений за последний месяц возросло в 2,2 раза.

Такой всплеск активности объясняется несколькими весомыми преимуществами, которые получают потребители при выборе услуги проката.

Как отмечают сами люди, арендованная ель позволяет существенно сэкономить финансовые средства и временные ресурсы. После окончания праздников исчезает необходимость утилизации живого дерева или организации компактного хранения искусственного аналога.

Также отпадает проблема поиска места для размещения объемных коробок с гирляндами и игрушками в течение всего года.

