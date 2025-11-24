От ПВХ до резины: какие искусственные ели предлагают российские магазины

На прилавках российских магазинов можно найти большое количество искусственных литых елей или же товаров, сделанных из ПВХ, сообщил 56orb.ru. Корреспондент издания проанализировал ценовые предложения.

По информации издания, стоимость елей зависит от материала и высоты. Так, атрибут новогодних праздников, сделанный из ПВХ, высотой в 180 см стоит от 10 тыс. руб. Чем выше — тем больше стоимость. Например, трехметровую елку с эффектом снега и шишками можно купить почти за 35 тыс. руб.

Эксперты отметили, что изделия из ПВХ имеют некоторые недостатки: может ощущаться неприятный запах, хвоя на ветках обычно неправдоподобно короткая. Корреспондент нашел вариант из резины. Однако такая ель высотою около 2 метров стоит около 33 тыс. руб.

По данным издания, купить настоящую ель можно на специализированных торговых площадках. В Оренбурге с 1 декабря откроют 17 официальных елочных базаров. В преддверии Нового года в городе состоится торжественное открытие главной елки, которую устанавливают в центре.

Ранее экономист Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сэкономить на новогоднем столе.