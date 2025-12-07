Россияне начали требовать с Тома Холланда «вернуть деньги» Долиной

Русскоязычные пользователи интернета начали массово оставлять комментарии и шутки в социальных сетях голливудского актера Тома Холланда. Причиной стала недавняя история с народной артисткой РФ Ларисой Долиной, которую обманули мошенники.

В пятницу, 5 декабря, певица в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале рассказала, что стала жертвой аферистов, которые вынудили ее продать квартиру за 112 млн руб. Все деньги она перевала мошенникам.

В эфире этой же программы появилась фотография паспорта якобы сотрудника Росфинмониторинга, фотография в котором поразительно напоминает исполнителя роли Человека-паука. Эта деталь рассмешила многих пользователей сети и спровоцировала волну активности на страницах Холланда.

Под последними публикациями голливудской звезды в запрещенной сети появилось множество шутливых комментариев на тему этого скандала. Россияне в ироничной форме просят актера «вернуть деньги Долиной», а некоторые даже угрожают ему концертом российской певицы прямо «в его паутине».

Некоторые комментарии русскоязычные пользователи все же оставляют на английском языке, чтобы Холланд смог их понять.

Летом 2024 года Долина передала мошенникам все свои сбережения и средства, вырученные от продажи квартиры. При этом покупательница апартаментов певицы осталась без ничего — без квартиры и без денег.

Ранее известный джазовый музыкант и саксофонист Игорь Бутман призвал российских артистов встать на защиту народной артистки РФ Ларисы Долиной.