Россияне наперебой хотят удочерить брошенную в аэропорту Антальи новорожденную девочку

Желающих удочерить брошенную жительницей Московской области в аэропорту турецкой Антальи девочку хоть отбавляй. Простые россияне хотят позаботиться об малышке. Об этом в беседе с РИА Новости поведала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Напомним, у 18-летней россиянки в туалете аэропорта Антальи (Турция) начались роды. После того как ребенок родился, девушка решила бросить девочку и улететь в Москву. Младенца обнаружила зашедшая в уборную техничка. Гражданка РФ была задержана в зале ожидания и арестована правоохранителями.

«Желающих взять ребенка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны», — заявила Кузнецова.

Парламентарий добавила, что решение, с кем останется малышка, еще не принято. И, конечно же, приоритет всегда остается за родственниками ребенка.

Ранее Генконсульство РФ в Турции сообщило, что брошенная россиянкой в Анталье новорожденная еще на лечении.