Генконсульство РФ: брошенная россиянкой в Анталье новорожденная еще на лечении

В генконсульстве РФ в Анталье рассказали RT о состоянии ребенка, которого родила и бросила в туалете аэропорта Антальи россиянка.

Российское консульство держит на контроле ситуацию с новорожденной девочкой. Ей было оформлено свидетельство о рождении и российское гражданство. Пока младенца оставили в больнице на лечении, однако ее жизни ничего не угрожает. Турецкая сторона также постоянно на связи и содействует в вопросах с маленькой пациенткой.

«Стоит отметить также роль Прихода РПЦ в Анталье, представители которого посещают больницу, где находится новорожденная, участвуют в обеспечении ее необходимыми вещами. В генконсульство при этом поступают и обращения неравнодушных россиян, предлагающих свою помощь, которые также выражают желание выступить опекунами или попечителями ребенка», — пояснили в Генконсульстве.

Напомним, недавно 28-летняя российская туристка родила девочку в аэропорту Антальи. Семья не знала о ее беременности. По некоторым данным, девушка оставила малышку в туалете аэропорта под давлением матери.

Ранее сообщалось, что девушку, родившую в туалете турецкого аэропорта, арестовали.