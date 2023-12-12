Россияне нашли грубые киноляпы в сериале «Слово пацана»

Режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золоторев воссоздали удивительно точную атмосферу в своем популярном проекте. Многие зрители вспомнили молодость и те годы, а часть лишь удивлялась и ставила высокие рейтинги после просмотра. Но только самые внимательные нашли серьезные киноляпы. Их список сформировало издание «Утро.ру».

Несоответствия в подаче сериала не повлияли на атмосферу критично, но расстроили некоторых зрителей. Так, первая ошибка раскрылась в музыке. На дискотеках того времени часто можно было услышать блатные песни, а также зарубежных исполнителей вроде Depeche Mode. Однако в сериал включили хиты «Ласкового мая». Примечательно, что это особенно задело Андрея Разина, который даже решил засудить создателей и вдову Шатунова.

Очередной ляп обнаружился на кадрах с дорогами. Там показали желтую разметку, но в те года такой не было. Ее ввели только в 2014 году. Кроме того, желтая краска была в дефиците, и по этой причине милиции не разрешали менять цвет служебных автомобилей. Сериал это также не учел, влепив в эпизоды очередную неправильную расцветку. В конце 80-х правоохранители катались на белых машинах с синими полосами.

Также в сериале можно заметить множество женских персонажей без химической завивки, а ведь в то время было особенно популярно иметь кудрявые локоны. Впрочем, это уже можно списать на задумку создателей, а не грубую ошибку.