Россияне назвали главные причины для развода

Аналитики страхового дома ВСК выяснили, какие проступки и обстоятельства чаще всего толкают россиян на разрыв отношений. Результатами исследования поделилось агентство РИА Новости .

Безусловным лидером антирейтинга стала супружеская неверность: 47% опрошенных заявили, что именно измена является для них неприемлемым поводом для прощания. Чуть менее принципиальными, но все же весомыми причинами для расставания россияне считают систематическую ложь (40%) и кардинально отличающиеся жизненные приоритеты (25%).

Замыкают пятерку главных «разрушителей» отношений отсутствие былой страсти и эмоциональной близости (21%), а также трудности с финансами (20%).

