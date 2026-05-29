Россияне назвали любовь родителей главным условием счастливого детства

В преддверии Дня защиты детей социальная сеть «Одноклассники» провела опрос, результаты которого показали: для большинства россиян этот праздник несет глубокий семейный и социальный смысл. Данные исследования оказались в распоряжении « Ленты.ру ».

Как выяснилось, 42 процента респондентов воспринимают 1 июня как напоминание о необходимости заботиться о детях и оказывать им поддержку. Еще 28 процентов видят в празднике повод для совместного семейного досуга. Само понятие «защита» у участников опроса ассоциируется прежде всего с физической безопасностью ребенка — так ответили 42 процента, а также с теплой атмосферой в семье — 34 процента.

Главным компонентом счастливого детства 53 процента опрошенных назвали любовь и поддержку родителей. Половина респондентов убеждена, что для благополучия ребенка ему нужно уделять больше времени и внимания, а 23 процента делают акцент на развитии интересов и талантов. Любопытно, что мужчины чаще женщин указывали на важность воспитания самостоятельности и заботы о здоровье.

К празднику «Одноклассники» подготовили специальный выпуск шоу «Народное интервью», гостями которого станут легендарные персонажи передачи «Спокойной ночи, малыши!» — Хрюша и Степашка. Пользователи смогут задать им вопросы, а герои поделятся закулисными историями со съемок.