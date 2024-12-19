Россияне назвали носки и сувениры самыми неудачными новогодними подарками

Носки и сувениры-пылесборники, по мнению большинства российских обывателей, самые неудачные подарки на Новый год. Такие данные со ссылкой на аналитиков SuperJob приводит РИА Новости.

Еще 8% опрошенных аналитиками россиян назвали худшими подарками халаты, свитера и футболки. 5% уверены, что плохим новогодним презентом для них являются свечи, календари, статуэтки, брелоки, игрушки и открытки.

«3%… раздражает косметика и парфюмерия… еще столько же — сладости. 2% не рады кухонным принадлежностям и посуде», — рассказали аналитики.

Они добавили, что хуже всего перечисленного, по мнению россиян, только совсем остаться без поздравлений на Новый год.

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