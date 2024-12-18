Психолог Таранова назвала способы пояснить ребенку замену подарка от Деда Мороза

Ежегодно российские малыши пишут тысячи писем Деду Морозу с просьбами подарить желанную игрушку, гаджет или что-то еще. Однако в силу ряда обстоятельств не всегда родителям удается подарить желаемый подарок. Детский психолог Ирина Таранова рассказала, как подготовить малыша к тому, что на Новый год он не получит тот подарок, который хотел. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в целом ничего страшного в неисполнении желаний ребенка на Новый год нет, поскольку это маловероятно приведет к сильному разочарованию и потере веры в чудо. Главное в этом случае - помнить, что за новогоднюю атмосферу отвечают не только подарки.

Эксперт добавила, что обсудить с ребенком, почему он не сможет получить в подарок то, что хочет, и подобрать какую-то замену, можно еще на этапе подготовки к Новому году.

По ее мнению, ряд семей вообще не имеют возможности покупки подарков, что не мешает им создавать для своих детей праздник с помощью служб социальной помощи, подарков от городской администрации, государственных утренников и прочих мер соцподдержки.

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