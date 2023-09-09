Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко

Как сообщает RT , российские граждане не пострадали при землетрясении, произошедшем в Марокко. Однако жертвами оказались местные жители. Материальный ущерб коснулся многих объектов транспортной, а также жилищной инфраструктуры.

Землетрясение является природной катастрофой, которая затрагивает многие страны и уносит множество невинных жизней. Так недавно в Марокко произошло довольно разрушительное стихийное бедствие магнитудой до семи баллов по шкале Рихтера.

Оно не затронуло российских граждан. Информацией об этом поделилась Мария Захарова, являясь официальным представителем МИД России. Она выразила свои соболезнования близким и родным погибших в свете последних событий.

По уточненным данным, число жертв в Марокко в результате природной катастрофы возросло до 820 человек, а еще 672 оказались пострадавшими. Таким образом, землетрясение действительно обладало разрушительной силой.