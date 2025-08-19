Россияне показали низкий интерес к эмиграции по результатам опроса

Лишь малая часть населения страны рассматривает для себя переезд в другую страну. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно новому опросу ВЦИОМ, с результатами которого ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня», только 9% россиян задумываются о переезде за границу. Это минимальный показатель за последние годы. Основная часть населения (91%) не рассматривает возможность смены страны проживания.

Специалисты отмечают, что привязанность россиян к родине остается непоколебимой с 1990-х годов. Даже в периоды нестабильности большинство предпочитало оставаться в стране. Из тех, кто теоретически хотел бы уехать, половина не может назвать конкретные сроки из-за различных обстоятельств.

Пик отъездов пришелся на время после пандемии, но сейчас ситуация изменилась. Лишь 14% опрошенных замечают, что их знакомые уезжают за границу — это самый низкий показатель с 2013 года. Большинство граждан (59%) уверены, что лучше всего жить там, где они родились и выросли.

Ранее почти 85% молодых россиян заявили об интересе к экологии в стране.