Россияне покинули торговый центр из-за тревоги

Торговый центр экстренно эвакуировали из-за сработавшей системы оповещения. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы для проверки помещений. Об этом также сообщает REGIONS .

В торговом комплексе «Красный кит» прозвучала автоматическая тревога, после чего прозвучало голосовое предупреждение о необходимости немедленно покинуть здание через запасные выходы. Посетители магазинов, кинотеатра и сотрудники организованно, без признаков паники, вышли на улицу.

Как сообщают очевидцы, на территории торгового центра сейчас работают пожарные расчеты, сотрудники полиции и медицинские работники. Специалисты проводят тщательный осмотр всех помещений, чтобы выявить возможные источники опасности.

По предварительной информации, эвакуация прошла в штатном режиме согласно установленным правилам безопасности. Люди вернутся в здание только после полной проверки и подтверждения отсутствия каких-либо угроз.

