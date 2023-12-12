Россияне попросили Пугачеву обратиться к жителям России в новогоднюю ночь

В интернете на сайте Сhange.org зарегистрирована петиция с просьбой к российской эстрадной певице Алле Пугачевой записать поздравительное обращение жителям России.

Автор обращения Артем Тимонов напомнил Пугачевой, как она еще в 90-х годах прошлого столетия уже поздравляла жителей России в полночь на одном из федеральных каналов.

«В этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках», — приводится в петиции.

К настоящему времени обращение, которое было зарегистрировано несколько дней назад, «подписало» более двух тысяч пользователей сети.

Напомним, народная артистка СССР впервые и единственный раз поздравила российских граждан с Новым годом в 1995 году. Обращение Примадонны тогда носило название «Обращение Пугачевой к народам Российской Федерации», выйдя в полночь на телеканале НТВ.