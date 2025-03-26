Россияне пожаловались на сбой в работе сайта ВТБ

Жители России жалуются на проблемы с работой сайта и мобильного приложения банка ВТБ. По данным сайта Downdetector, на момент написания этой статьи поступило более 2500 жалоб от пользователей.

Наибольшее количество обращений, связанных с проблемами в работе, было получено из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы, Подмосковья и Нижегородской области.

В большинстве случаев клиенты выражают недовольство из-за проблем с мобильным приложением — 42% обращений. На втором месте по количеству жалоб — проблемы с сайтом — 41%. И лишь 10% клиентов сообщают о проблемах с личным кабинетом.

Ранее сообщалось, что сервис NetBlocks зафиксировал в Сирии масштабные перебои в работе интернета. В заявлении, опубликованном этой организацией 25 марта, указывается, что первоначально поступала информация о проблемах с телекоммуникациями в ряде сирийских городов.