Россияне пожаловались на сбой в работе мобильной связи и интернета

Пользователи по всей России начали испытывать трудности с доступом к части российских сервисов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Отмечается, что наиболее остро ситуация сложилась в Москве — 5 мая там проходит репетиция парада Победы.

Тысячи российских абонентов столкнулись с перебоями в работе мобильных операторов Т2, МТС и «Билайн». Пользователи жалуются на пропадающие звонки, отсутствие соединения и трудности в использовании интернет-сервисов.

Одной из первых ситуацию прокомментировала компания «Билайн». В комментарии РИА Новости представители сотового оператора отметили, что трудности со связью и доступом в интернет могут возникать по причинам, не зависящим непосредственно от оператора.

«Билайн» порекомендовал временно использовать интернет через подключение к Wi-Fi-сервисам. В компании подчеркнули, что специалисты работают над устранением неполадок и восстановлением нормальной работы сети.

Ранее «Россети» объяснили беспрецедентные масштабы аварии на электросетях в Московской области.