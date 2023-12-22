Россияне признались, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

Фейерверки, петарды и не смолкающие до самого утра гуляния являются камнем преткновения для жителей россии. Так высказались в ходе опроса RT 19% россиян.

Согласно полученным данным, еще 10% граждан страны жалуются на одну и ту же программу новогодних передач, которую крутит отечественное телевидение. Еще столько же опрошенных россиян посетовали на засилье пьяных гуляющих на улицах.

«Другие раздражающие факторы (17%), которые портят настроение в новогоднюю ночь: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытьё посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники», — отметили аналитики.

3% опрошенный признались, что быстро проходящая новогодняя ночь наводит на них грусть, 2% страдают от одиночества на Новый год, в 1% вообще не понимают, зачем необходимо праздновать начало года.

Оставшиеся 27% России заявили, что в новогоднюю ночь их абсолютно ничего не раздражает.