Россияне рассказали, где хотят отпраздновать Новый год

Большинство россиян хотят отметить Новый год в поездках по России.

39% российских граждан хотели бы отправиться на Новый год в путешествие по России. Таковы данные опроса, проведенного аналитиками сервиса «Купибилет», сообщает «Газета.Ru».

Наши соотечественники мечтают посетить Москву, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Владивосток, Крым, Нижний Новгород, Ярославль, Коломну и Кострому.

18% россиян хотели бы отправиться в Новую Зеландию, Австралию, на Гавайи, в Канаду или на Аляску.

15% мечтают о новогоднем отдыхе в Европе. Их привлекают такие страны, как Франция, Италия, Германия и Нидерланды.

11% опрошенных заявили, что хотели бы отдохнуть в странах СНГ (Армения, Грузия, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония, Молдова).

10% хотят отправиться на Новый год в Азию. Среди азиатских направлений российских туристов интересуют Китай, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Таиланд и др. 4% россиян мечтают о Ближнем Востоке, а 2% участников опроса сказали, что хотели отметить Новый год в Африке.

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