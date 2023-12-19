Россияне рассказали NYT об ужасах в Латвии

Латвийские власти подвергают нападкам жителей страны с паспортами РФ. Об этом сообщил журналист Эндрю Хиггинс в своем материале для американского издания New York Times .

В материале он рассказал, что россиян в Латвии «преследуют страх и опасение». Он побывал в город Даугавлипс, где большая часть населения (80%) говорит на русском. Там жительница с гражданством РФ Нина Марцинкевич рассказала, что после более 60 лет, прожитых в Латвии была шокирована, когда узнала о том, что ее накануне оставили без права на проживание, пенсии и мед. обслуживания.

Владелец музея, посвященного СССР, Олег Виноградов рассказал Хиггинсу о том, что в стране многим говорящим на русском языке отказывают предоставлять гражданство.

Журналист рассказал, что пожилых россиян заставляют учить латышский язык, который тяжело им дается. Они злятся из-за «второсортного статуса», заключил Хиггинс.