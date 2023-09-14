Россияне рассказали о комфортном доходе

Каждый пятый житель России признался, что для комфортной жизни ему нужно до 20 тысяч рублей дополнительного дохода, а 18% назвали сумму в миллион рублей комфортной. Об этом сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на данные компании «Ренессанс Жизнь».

16% россиян поделились, что для комфортной жизни им требуется еще 20-50 тысяч рублей.

Почти половина россиян (42%) сообщили, что сразу тратят свой дополнительный доход. 20% из них тратят его на то, чтобы сразу исполнить задуманное, еще столько же тратят этот доход из-за того, что сумма незначительна, а 10% объясняют это страхом потерять накопления от инфляции.

Более половины респондентов (58%) заявили, что стараются откладывать средства со всего своего дохода. Более 30% из них копят деньги на недвижимость, 25% копят на переезд в другой город, а 14% – на автомобиль.

Специалистами было опрошено более тысяч россиян в возрасте от 18 лет в городах-миллионниках.