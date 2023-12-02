Россияне резко отреагировали на слова Успенской, сказанные про SHAMANа

Как пишет издание «Утро.ру» , недовольные заявлениями певицы пользователи сети решили, что могут сами разобраться в том, кого считать для себя народным артистом.

Напомним, российская исполнительница уверена, что SHAMAN еще не достоин звания легенды российской сцены. Однако, эти слова оказались спорными для многих пользователей соцсетей. Некоторые даже заявили, что Любовь Успенская завидует успеху молодого певца.

Комментаторы отметили, что люди вольны сами решать, кто является для них народным артистом и легендой. К слову, многие уже даже ставят SHAMANа в один ряд с Владимиром Высоцким и Юрием Шатуновым.

Ранее певица Саша Круглова рассказала, как SHAMAN попал на сцену. Она лично знает исполнителя.