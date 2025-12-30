Россияне скупили весь кумыс к новогоднему столу

Перед новогодними праздниками в России зафиксировали рекордный спрос на традиционный кисломолочный напиток — кумыс, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Исследования рынка показывают, что россияне активно скупают этот молочный продукт для праздничного стола.

С 2023 года популярность кумыса выросла почти в два раза, а за 2025 год общий объем продаж превысил 1,3 млн литров.

Количество предприятий и частных продавцов, предлагающих кумыс, также значительно увеличилось. За последние два года их число выросло на 35% — с 1312 до 1771. Это указывает на устойчивый рост рынка и повышение интереса потребителей.

Наибольшей популярностью кумыс пользуется в регионах, где его производство является частью культурной традиции. Абсолютным лидером по потреблению стала Башкирия. Здесь на тысячу человек в год приходится в среднем 155,27 литра этого напитка.

В пятерку регионов-лидеров также вошли Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Татарстан.

Ранее стало известно, какие продукты окажутся на столе зумеров в Новый год.