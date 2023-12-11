Россияне смогли адаптироваться к уходу западных брендов

Согласно информации компании Б1, после ухода из России крупных западных ритейлеров, российский потребитель переадаптировался под их покупку онлайн или в мультибрендовых точках. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» .

Представители компании отметили, что по состоянию на осень текущего года, менее 30% респондентов искали аналоги для ушедших брендов в непродовольственном сегменте. В тот же сезон прошлого года, данный показатель составлял 44%.

В издании подчеркнули, что данный результат указывает на то, что российский потребитель адаптировался к новым условиям. По словам журналистов, на это также повлияли параллельный импорт, переход покупателей на доступные продукты и расширение торговли в формате онлайн.

В компании сообщили о том, что более 40% респондентов заявили, что покупают непродовольственные товары онлайн.