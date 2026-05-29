Овощи, фрукты, квартиры и машины: на что упадут цены летом 2026 года

С началом лета россиян ждет снижение цен на овощи и фрукты до 30%, а также распродажи зимней одежды, обуви, техники и даже скидки на недвижимость и автомобили. Экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, что станет дешевле этим летом.

Овощи и фрукты подешевеют до 30%

Инна Литвиненко пояснила, что летом традиционно снижаются цены на сезонную продукцию, выращенную в России и соседних странах.

«Овощи и фрукты будут в большем объеме, а их себестоимость падает: не нужно тратиться на отопление теплиц, электроэнергию и специальные удобрения. Ожидать стоит снижения где-то до 30%. Речь идет о продукции, которая произрастает на территории России и наших постоянных стран-партнеров», — рассказала экономист.

Она добавила, что из-за сложных взаимоотношений с Ереваном на данный момент и угрозе поставкам из Армении овощи и фрукты на замену могут привозить из Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Турции. В этих странах продукция в более теплых климатических условиях тоже дешевеет. Единственный вопрос, по словам Литвиненко, — это логистика и стоимость расчетов.

Зимняя одежда, обувь и техника: время распродаж

Экономист посоветовала обратить внимание на товары, которые теряют актуальность с наступлением тепла.

«Летний сезон связан со скидками и распродажами на продукцию зимнего периода — одежду, обувь, снегоочистительную технику и оборудование. Все, что сейчас не актуально, можно купить с выгодой», — пояснила Литвиненко.

Недвижимость и автомобили: стагнация на руку покупателю

Эксперт подчеркнула, что летом выгодно приобретать жилье и машины.

«Летний период — время отпусков, количество сделок с недвижимостью падает. Поэтому как при покупке, так и при аренде можно найти более выгодные варианты. Автомобильный рынок тоже впадает в стагнацию. Меньше спрос — значит больше предложений. Даже если цена остается стабильной, можно рассчитывать на скидку», — рассказала Литвиненко.

Она посоветовала присмотреться к покупке квартиры тем, кто давно копил, планирует переезд или увеличение жилплощади. Тогда останутся деньги на ремонт и не придется «жить в бетоне», как практикуют энтузиасты в соцсетях.