Россияне смогут лимитировать покупки на маркетплейсах

Минэкономразвития выразило готовность к совместной работе с онлайн-площадками для тестирования системы самоограничения или лимитирования покупок. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, сообщило РИА Новости.

В ходе эксперимента пользователи смогут по своему желанию активировать данную опцию, чтобы оценить ее практичность.

В министерстве подчеркнули, что разрабатываемые нормы будут распространяться на широкий спектр цифровых платформ, включая не только маркетплейсы, но и другие посреднические онлайн-сервисы, в том числе предлагающие услуги или выполнение работ.

Владислав Даванков выступил с идеей введения самозапрета на покупки на маркетплейсах в конце января, направив соответствующее предложение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

По его замыслу, покупатели смогут самостоятельно настраивать параметры ограничения, такие как сумма лимита, категории товаров и срок действия запрета.

Ранее сообщалось, что россияне вновь начали запрашивать кредиты, несмотря на самозапреты.