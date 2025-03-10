Россияне вновь начали запрашивать кредиты, несмотря на самозапреты

В России участились случаи, когда граждане, ранее активировавшие функцию самоограничения на получение кредитов через «Госуслуги», предпринимают попытки оформить займы. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источники в финансовых организациях.

По их сведениям, ежедневно регистрируется порядка двухсот подобных инцидентов. В день запуска сервиса, 1 марта, 0,7% пользователей, установивших самозапрет, пытались получить кредит. Уже 2 марта этот показатель вырос до 0,9%, а 3 марта достиг 1,5%.

Представители банков полагают, что подобная тенденция может объясняться недостаточным пониманием принципов работы самоограничения или желанием проверить его эффективность.

По информации Объединенного кредитного бюро, за первые три дня работы сервиса около 2,7 млн россиян воспользовались возможностью установить самозапрет. При этом 91% из них выбрали полный запрет на любые кредиты, стремясь обезопасить себя от спонтанных займов. Около 5% предпочли запрет на выдачу кредитов без личного визита в банк, а 2,5% ограничили себя от получения микрозаймов.

Согласно данным ОКБ, наиболее востребована услуга среди россиян в возрасте от 35 до 55 лет, на которых приходится 46% от общего числа пользователей, оформивших самозапрет.

Ранее сообщалось, что в России может появиться реестр самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт».