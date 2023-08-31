Россияне смогут отказаться от передачи биометрии в ЕБС

Граждане РФ смогут отказаться от передачи своей биометрии в ЕБС в любой момент. Об этом сообщили в Роскачестве, передают РИА Новости .

С 1 июня в силу вступил закон, который запретит использовать биометрию граждан за пределами ЕБС. Организации, у которых содержится биометрия граждан, должны будут передать ее до конца сентября и уведомить клиентов об этом за месяц.

После этого начала появляться информация о том, что отказаться от передачи можно будет только до 1 сентября. Но отказаться от нее можно будет всегда, сообщили в Роскачестве.

Граждане смогут запретить хранить их данные. Оформить соответствующий запрет можно будет в МФЦ, а впоследствии – отозвать.

Там также предупредили, что при оформлении отказа, пользователи утратят возможность пользоваться услугами, доступ к которым возможен только при помощи биометрии.