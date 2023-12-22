Россияне смогут получить пятилетние визы для жизни и отдыха на Бали

Многократная виза на несколько лет обойдется желающим почти в 90 тысяч рублей.

Власти Индонезии приняли решение о введении многолетних виз для россиян. Типы разрешительных документов на въезд по сути не изменятся: D1 выдадут тем, кто приехал с целью туризма или по семейным обстоятельствам, а D2 - для деловых поездок. Однако теперь визы будут действовать пять лет. Важно будет лишь соблюдать одно условие: управляться со своими целями за два месяца. Именно 60 дней — срок одного путешествия.

Полагают, что туристам можно будет прибегать к так называемому визарану (visa running). То есть, можно приехать в Индонезию, а по истечению срока ненадолго пересечь границу другой страны и вернуться. Однако действительно ли схема будет работать так власти пока не уточняют.

Известно, что новую многократную визу будет получить нелегко. Во-первых, у туриста должно быть приглашение со стороны Индонезии. Возможно, это будут организовывать и оформлять турагенты. Во-вторых, придется отдать за документ 15 млн рупий, или 88,7 тыс. рублей. Дорогое удовольствие можно будет получить уже с января 2024 года, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The Bali Sun.

Отметим, что обычная виза на 30 дней отдыха на Бали стоит около трех тысяч рублей. Она оформляется в аэропорту страны.