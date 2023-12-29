Россияне смогут продлить истекшие в 2024-м водительские права еще на три года

Новое правило продления водительских удостоверений затронет всех: как управляющих легковым личным транспортом, так и рабочим. Автомобилистам продлят права автоматически, даже если они истекают в 2024 и 2025 годах.

«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года», — отмечается на сайте МВД РФ.

Такие изменения, как полагают, должны снизить нагрузку как для обычных граждан, так и бизнеса.

Напомним, что обычно водительские удостоверения нужно было менять самостоятельно. Требовалось в том числе личное посещение МФЦ. С собой необходимо было иметь кучу документов, от паспорта РФ и старых прав, до медсправок и чека с оплатой госпошлины. Теперь это делают дистанционно, а в 2024 станет автоматическим процессом.