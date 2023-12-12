Россияне смогут увидеть мощный метеорный поток до конца 2023 года

Астрономы рассказали, когда на небе можно наблюдать одно из самых красивых и необычных явлений.

Поток Геминиды начался еще 4 декабря, но с Земли его станет видно только 13-14 числа того же месяца. В Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук RT рассказали, как «ловить» самое яркое и мощное явление года.

Для наблюдения россиянам даже не потребуется иметь при себе специальное оборудование. Главное — выбрать место подальше от города и найти на небосводе созвездие Близнецов. Часто его можно заметить после полуночи.

«Глядя на юг, следует найти пояс Ориона — это три яркие звезды, расположенные близко друг к другу. Перемещая взгляд чуть левее и выше, вы найдёте две довольно яркие звезды из созвездия Близнецов: Кастор и Поллукс» - рассказали специалисты.

Метеорный поток Геминиды станет последним наиболее красочным явлением в 2023 году. В следующем, 2024-м, можно понаблюдать за метеорным потоком Квадрантиды. Его астрономы ожидают с 3 по 4 января.