Россияне стали чаще позволять себе ремонты и отпуска

Если в первом полугодии прошлого года 32% граждан предпочитали отложить ремонт в квартире на более удобное время, то сейчас таких всего 24%.

От отпуска в прошлом году отказалось 53% граждан РФ. В этом полугодии таких отказников насчитали только 37%. Исследование по данному поводу было проведено аналитиками сервиса Moneyman, который занят альтернативным кредитованием. Они провели социологический опрос, а получившиеся цифры привели в статье РИА Новости.

В то же время число людей, которые решают отложить до поры до времени приобретение дорогих товаров, возросло, пусть и не так значительно. Их количество выросло с 44% до 49%. А вот тех, кто ищет недорогие продукты питания, стало меньше. Раньше их было 36%, а теперь всего 28% от общего числа респондентов.