Россияне стали сами звонить мошенникам

Преступники придумали изощренный способ обмана, который повышает доверие жертв и снижает их бдительность. Вместо привычных звонков мошенники массово рассылают SMS с тревожными сообщениями, вынуждая россиян звонить самостоятельно. Об этом со ссылкой на МВД сообщает KP.RU.

По распространенной схеме, получатель, обеспокоенный возможной утечкой данных, сам набирает указанный номер и попадает на «специалиста», который убедительно имитирует сотрудника банка или госоргана. Далее стратегия отработана до мелочей: жертву пугают якобы оформленными на ее имя кредитами, угрозами уголовного преследования за «госизмену» и предлагают «спасти» деньги — перевести их на «безопасные счета» или передать курьеру.

Мошенники при этом вынуждают граждан не только отдавать накопления, но и брать кредиты, продавать имущество и даже драгоценности. Так, недавно в Москве пенсионер лишился золотых слитков и монет на 148 млн рублей, поверив аферистам, представившимися сотрудниками ФСБ.

Эксперты советуют не перезванивать на номера из подозрительных SMS, проверять всю информацию,

а также обращаться в полицию при подозрениях на обман.

Ранее сообщалось, что мошенники стали отправлять фейковые письма о графике отключения воды.