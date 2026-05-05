Россияне стали вдвое чаще покупать антидепрессанты. Врачи объяснили, почему это не плохая новость

Аптечные сети фиксируют резкий скачок спроса на препараты для ментального здоровья. По данным Forbes , за последние три года продажи антидепрессантов в России удвоились, а анксиолитиков — выросли на треть. При этом количество официально поставленных диагнозов, связанных с тревожными расстройствами, также неуклонно ползет вверх.

Цифры выглядят внушительно. Только за прошлый год россияне купили на 41% больше упаковок антидепрессантов, чем в 2022-м. Объем реализованных анксиолитиков прибавил 12%. Любопытно, что на этом фоне продажи психостимуляторов, наоборот, пошли вниз.

Однако эксперты призывают не бить тревогу. Такую динамику связывают прежде всего с тем, что общество перестало демонизировать психиатрию. Люди с ментальными проблемами все чаще решаются идти к специалистам, а не замыкаются в себе. Второй фактор — инфраструктурный. В стране появилось множество центров ментального здоровья на базе обычных поликлиник и больниц, а частные психиатры теперь работают в разных ценовых сегментах, что делает их услуги доступнее для широкой аудитории.

Иными словами, рост продаж антидепрессантов в данном случае — это не показатель повальной депрессии, а скорее маркер того, что люди наконец стали серьезнее относиться к своему психологическому состоянию.