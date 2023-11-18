Россияне в Финляндии проведут акцию протеста из-за закрытия КПП на границе

Россияне, проживающие на территории Финляндии, соберутся в субботу ради проведения акции протеста после решения финского правительства о закрытии самых крупных пунктов пропуска на границе двух стран. Об этом сообщила местная газета Helsingin Sanomat со ссылкой на информацию, полученную в полиции Хельсинки.

Сообщается, что демонстрация россиян состоится перед зданием финского парламента в субботу, 18 ноября с 11:00 до 16:00. Согласно оценкам организаторов, акция протеста соберет от 100 до 1000 участников, сообщается в газете.

Полиция Хельсинки была заблаговременно проинформирована о запланированной демонстрации частным лицом. Согласно финскому закону, жители страны должны информировать правоохранительные органы о запланированных общественных демонстрациях.

Кабмин Финляндии принял решение о закрытии КПП на границе с РФ до 18 февраля 2024 года. Будет закрыта ровно половина пропускных пунктов.