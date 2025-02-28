В России может появиться реестр самозапрета на азартные игры

В России может появиться реестр самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт». С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает РИА Новости.

Его обращение находится на рассмотрении у главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.

Цель реализации инициативы — защитить российских граждан от негативных последствий зависимости от азартных игр. Россияне смогут сами вносить свои данные в реестр на определенный срок — от трех месяцев до пожизненного запрета.

В реестр также будут включены граждане, у которых имеют долги по оплате кредитов, штрафов и т.д. с просрочкой более трех месяцев.

Автор обращения отмечает, что к реализации инициативы необходимо будет привлечь операторов букмекерских контор и организаторов азартных игр. Они должны будут проверять наличие данных гражданина в реестре, прежде чем представлять ему какие-либо услуги.

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