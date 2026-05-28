Россияне восхитились танцевальным увлечением нового главы Общественного совета при МВД

Новый председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена неожиданно восхитил россиян своим необычным увлечением. Выяснилось, что высокопоставленный чиновник увлекается танцами. Видеоролик с его участием опубликовала в соцсети преподаватель Марина Каташинская.

«Для многих людей статус становится причиной закрыться в рамках образа. Но по-настоящему великие люди не боятся оставаться живыми», — подписала публикацию спортсменка.

Она призналась, что поражена смелостью человека, достигшего высочайших вершин, но не побоявшегося прийти в танцы с нуля и снова стать учеником.

Пользователи тепло встретили видео в комментариях.

«Он круто танцует», — написал один из юзеров.

Другие отметили: «Спасибо, что общество перестало вешать ярлыки и устанавливать границы!», «Анатолий Григорович — вы пожар!», «Душа танцует, а это самое главное».