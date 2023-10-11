Россияне возмутились из-за поддержки Израиля со стороны Мироновой

Многие звезды, которые ранее не высказывались об СВО, решили прервать свое молчание, поддержав Израиль. В их числе оказалась и актриса Мария Миронова, о чем пишет издание «Утро.ру» .

Стало известно, что она выложила на странице в социальных сетях запись, где вспомнила недавнюю поездку в Израиль. Там актриса услышала сирену, из-за которой в панике ринулась в бомбоубежище. Но, как оказалось, сигнал подали в память о погибших. Именно тогда весь город практически замер.

Такое поведение местных жителей произвело на нее впечатление. Миронова гордится тем, что в другой стране люди настолько патриотичны. Она пожелала сил «любимому Израилю». Но граждане России на подобное отреагировали с негативом. Они погнали Миронову прочь из страны. Также пользователи сети попросили ее потом не возвращаться назад.