Россияне заявили о преобладании спокойного настроения среди их окружения

ФОМ провел опрос, который показал, что спокойные настроения доминируют среди граждан России. Если тех, кто тревожится за окружающую обстановку и будущее, статистики насчитали 36%, то обладателей спокойного настроя в РФ в полтора раза больше, их зафиксировали на уровне в 57%. Такие цифры привели РИА Новости.

Опрос проводился на протяжении трех дней, с 22 по 24 декабря. Респондентов спрашивали об их личном настроении, атмосфере в их семье, рабочем коллективе и среди знакомых. Итог убедительно свидетельствует, что спокойно настроенных людей в стране большинство.