Россияне застряли в Китае из-за долга туристической фирмы

Российские туристы из Приморского края не смогли вовремя вернуться домой из-за проблем с туристической фирмой, организовавшей их поездку, пишет портал Progorod59.

По информации издания, российский туроператор не рассчитался с китайскими партнерами, в результате чего образовался долг в 100 тыс. руб.

Находясь в Суйфэньхэ, отдыхающие попытались выехать в Россию, однако этого сделать им не позволили — людям попросту не отдавали их загранпаспорта, требуя погасить задолженность турфирмы.

Ситуация разрешилась только тогда, когда туристы приняли решение самостоятельно добраться до границы. Общий долг недобросовестного туроператора перед китайскими партнерами составил 104 тыс. руб., и путешественникам пришлось скинуться по 10,4 тыс. рублей, чтобы выкупить свои документы и покинуть Китай.

Как оказалось, фирма, организовавшая поездку, не была зарегистрирована в официальном реестре туроператоров и турагентов. Путевки россиян были приобретены у частного посредника, а стоимость тура была подозрительно низкой в сравнении с рыночными ценами.

Пострадавшие туристы предупредили, что аналогичные проблемы возникли и у других клиентов этой фирмы, которые отправились в туры после 10 июля.

