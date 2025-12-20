Россияне засыпали Путина жалобами на пенсии: появился рейтинг народного «бедствия»

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин ответил на вопросы граждан. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут, всего поступило около 3 млн обращений, а в эфире были затронуты более 70 тем, пишут Ведомости .

Анализ вопросов по регионам показал, что в 44 субъектах из 51 наиболее острой темой стали пенсии. Столько же регионов обозначили как ключевую проблему здравоохранение. На третьем месте по частоте упоминаний оказались дороги и транспорт — эту тему подняли в 37 регионах.

Далее в списке наиболее волнующих вопросов расположились темы семей и детей (33 региона), жилья и ЖКХ (25), специальной военной операции (18), доходов и роста цен (12) и газификации (9). На проблемы качества мобильной связи и интернета чаще всего жаловались жители Ивановской, Орловской, Смоленской, Брянской областей и Чукотского автономного округа. Вопросами ремонта и строительства дорог наиболее озабочены в Рязанской, Орловской, Тамбовской областях, Чувашии и Мордовии. Тема налогов и сборов чаще поднималась в Чукотском АО, Запорожской, Херсонской и Самарской областях, а также в Адыгее.

Высокие цены на рыбу и морепродукты волновали жителей Камчатского и Приморского краев, Мурманской и Сахалинской областей, а также Чукотского АО. В целом вопросами инфляции чаще интересовались в Еврейской автономной области, Чукотском АО, Забайкальском крае, Сахалинской и Магаданской областях.

