Россияне жалуются на сбои в работе «Яндекса» и «ВКонтакте»

В четверг, 15 мая, в позднее время суток в России произошел масштабный технический сбой в работе некоторых сервисов. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector.su. Также проблемы наблюдались и в начале новых суток.

В частности, пользователи выражали недовольство работой сервисов «Яндекса», таких как «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка». Также были отмечены проблемы в работе социальной сети «ВКонтакте».

Наибольшее количество обращений было получено из Санкт-Петербурга, а также из Мурманской, Магаданской и Нижегородской областей. Проблемы с доступом к веб-ресурсам были зафиксированы в Пермском крае.

К настоящему времени работа указанных интернет-ресурсов относительно стабилизировалась, передает Downdetector.su.