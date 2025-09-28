Россиянин может лишиться свободы за кражу сладостей

Белгородский юноша может оказаться за решеткой на два года из-за пристрастия к шоколаду. Правоохранительные органы выяснили, что он причастен к целой серии краж из торговых точек. Об этом сообщает KP.RU .

В Белгороде молодому человеку грозит тюремный срок до двух лет за кражу шоколада из супермаркета. Как сообщили в полиции, представители магазина заявили о пропаже товара на 2,5 тыс. руб. Благодаря записям с камер наблюдения, был задержан 18-летний местный житель, ранее судимый за кражи.

По данным следствия, в конце августа он вынес из магазина коробку шоколадок. В ходе расследования выяснилось, что он причастен к девяти аналогичным случаям краж на общую сумму около 20 тыс. рублей. В полиции рассказали, что часть украденного шоколада подозреваемый съел, а остальное продал.

В УМВД по Белгородской области сообщили о возбуждении против него двух уголовных дел по статье «Кража» и восьми дел о мелком хищении. Максимальное наказание по статье о краже предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

