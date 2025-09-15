Россиянин накинулся с кулаками на мужчину, а после решил обняться

В Одинцово мужчина напал на посетителя кофейни, а затем принялся перед ним извиняться. Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как в местную кофейню заходят двое мужчин, собиравшихся сделать заказ. Вслед за ними вошел третий и с порога напал на одного из них. Пострадавший от удара даже упал на пол и был готов дать ответный удар.

Но нападавший вовремя переключился на извинения, избежав мести и продолжения драки. Известно, что мужчина пытался загладить вину объятиями и даже оплатил кофе. По его словам, он просто перепутал пострадавшего с кем-то другим.

Ранее заключенный сбежал из кофейни и угнал мотоцикл ради сына.